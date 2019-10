Machtkampf in Nationalbank: Kündigungen vom Tisch

OeNB-Präsident Mahrer wurde am Freitagnachmittag erst nach der Kündigung von Konrad-El Ghazi und ihrer Suspendierung mit sofortiger Wirkung durch Holzmann von der Causa unterrichtet. Laut Medienberichten war außerdem nur OeNB-Direktor Schock in die Personalia involviert. Holzmann und Schock kamen auf einem FPÖ-Ticket in die Nationalbank. Die von der ÖVP nominierten OeNB-Banker Steiner und Haber sowie der Generalrat - der Aufsichtsrat der Nationalbank - waren von Holzmann nicht in die Personalcausa eingebunden worden.