Kalifornien erscheint wie pinke „Zuckerlandschaft“

Ein neuer Flächenbrand in Südkalifornien hat am Mittwoch Tausende Anrainer aus ihren Häusern getrieben. Nach Mitteilung der Feuerwehr bedrohte das sogenannte „Easy“-Feuer nordwestlich von Los Angeles mehr als 6000 Gebäude. Die Feuerwehrleute bekamen auch aus der Luft Unterstützung - und durch den Einsatz von Flammschutzmittel verwandelte sich die betroffene Gegend in eine pinke „Wunderlandschaft“.