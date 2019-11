Ex-Streithansl Fischl als Mediator bei der FPÖ

Dass sich der gelernte Kellner und spätere Immobilien-Krösus - etwa der Gürtelturm in Graz, die „Kräutergarten“-Pflegeheime gehörten Fischl-Gesellschaften - wieder aufs politische Parkett begibt, verwundert. Im „Steirerkrone“-Gespräch erläutert der mittlerweile in Wien und auf Mallorca lebende Oststeirer die Gründe. Er kenne beide Seiten, hätte schlicht nicht länger mitanschauen wollen, was da an Porzellan zerschlagen werde.