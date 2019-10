Neuer Schönbrunn-Chef: „Job ist bei mir Berufung“

Ab 1. Jänner 2020 wird mit Stephan Hering-Hagenbeck ein neuer Direktor an der Spitze des Wiener Tiergartens Schönbrunn stehen. Nach beinahe 13 Jahren geht Dagmar Schratter, die den Zoo überaus erfolgreich führte, in knapp zwei Monaten in Pension und wird die Agenden an ihren erfahrenen Nachfolger, der unter anderem Geschäftsführer und zoologischer Direktor des Hamburger Tierparks Hagenbeck war, übergeben.