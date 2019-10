Gondeln verwüstet: „Teuer und sehr ärgerlich!“

Am Montag entdeckten die Betreiber jedoch Spuren in weitaus mehr Kabinen des vor vier Jahren in Betrieb gegangenen „Gletscherjet 3+4“. Löcher in Pölstern, Schnitte in Sitzbanklehnen und zerkratzte Fenster: Vandalen waren in 25 der 70 Seilbahnkabinen mit Skistöcken am Werk. Die Betreiber gingen nach der Entdeckung zur Polizei.