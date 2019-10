Hundegebell vertrieb Dämmerungseinbrecher

Über eine unversperrte Kellertüre drang ein derzeit noch unbekannter Einbrecher am frühen Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Grödig ein. Nachdem er zunächst die Räume im Erdgeschoß durchsuchte, drang der Täter in das Obergeschoß des Hauses. Dort kam er jedoch nicht weit, denn ein Hund schlug an und vertrieb den Langfinger.