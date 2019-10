Bewaffneter kapert Rettungsauto: Verletzte in Oslo

In der Innenstadt von Oslo hat ein Mann Dienstagmittag einen Rettungswagen gekapert und ist damit davongerast. Bei dem Fluchtversuch hat der Lenker vier Menschen verletzt - unter ihnen auch sieben Monate alte Zwillinge. Die Polizei konnte den Verdächtigen durch Schüsse in einen Reifen stoppen und verhaften. Eine weitere Person, eine junge Frau, wurde nach mehrstündiger Fahndung am Nachmittag gefasst. Die Festgenommenen sind Norweger und waren der Polizei bereits bekannt.