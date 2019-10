Trauer nach Brand-Tragödie

Am frühen Montagmorgen dürfte ein Funken den Brand im Keller des Hauses in Dölla ausgelöst haben, die Familie in den oberen Stockwerken wurde im Schlaf überrascht. Angehörige hatten das bewusstlose Ehepaar schließlich entdeckt und die Rettung gerufen. Während Maria P. (52) zur Behandlung ins Grazer Spital gebracht wurde, gab es für ihren Ehemann trotz aller Bemühungen keine Rettung mehr. „Der 54-Jährige verstarb noch am Einsatzort“, heißt es von der Polizei. Einen Tag nach dem CO-Drama herrscht im ganzen Ort nun tiefe Betroffenheit. Denn so gut wie jeder kannte die Familie.