Telefonbetrüger prellten Tankstellenmitarbeiter

Eine Tankstelle im Flachgau wurde Opfer am Montag Opfer eines Telefonbetruges. Ein Unbekannter hatte am späten Abend einen Mitarbeiter dazu aufgefordert, ihm die Zahlencodes für eine Kryptowährung, sowie für eine Internet-Vertriebsplattform von Computerspielen zu nennen. Der Mitarbeiter leistete der Aufforderung Folge. Durch die Tat entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Täter gibt es bislang keine.