Nationalrat: Steigt Philippa Strache noch aus?

Strache vs. FPÖ: Streit um Facebook-Seite eskaliert

Konsequenzen hatte die Affäre also auch für Philippa Strache: Denn die FPÖ will sie nicht im Klub haben und kappte alle Verbindungen zu ihr. Bis zuletzt ließ Strache offen, ob sie das ihr zustehende Mandat überhaupt annimmt. Wiewohl derzeit - vor allem wegen des völlig eskalierten Streits, den ihr Mann wegen seiner Facebook-Seite mit der FPÖ führt - einiges für den mit 8755,80 Euro Monatsgage verbundenen Einzug spricht.