FPÖ verwehrt Strache Aufnahme in Parlamentsklub

„Die FPÖ spricht sich vor dem Hintergrund der in der sogenannten Spesencausa laufenden Ermittlungen der Behörden und der diesbezüglichen internen Untersuchungen gegen die Aufnahme von Philippa Strache in den Freiheitlichen Parlamentsklub aus“, teilte das blaue Führungsduo in einer Aussendung mit.