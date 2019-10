Ex-Bulle Lazaro: „Man muss Salzburg Sieg zutrauen“

Am Sonntag war’s endlich so weit: Valentino Lazaro feierte bei Neo-Klub Inter Mailand sein Serie-A-Debüt. Am Mittwoch (21Uhr live im sportkrone.at Ticker) geht es für den 23-jährigen rot-weiß-roten Internationalen in der Champions League gegen Dortmund weiter. Gerne würde Tino auch Salzburg gegen Napoli sehen: „Die Bullen spielen echt stark!“