Immer mehr echt wirkendes Filmgeld im Umlauf

Dutzende Fälle alleine Bayern

Wie das Landeskriminalamt am Montag auf Twitter mitteilte, habe es in Bayern im September fast 50 Fälle von betrügerischem „Movie Money“ gegeben, in den ersten beiden Oktoberwochen kamen dann noch mehr als 40 Fälle dazu. Gefälscht würden insbesondere 5-, 10-, 20- und 50-Euro-Scheine, hergestellt würden sie überwiegend in Asien.