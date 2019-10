Baustellen werden bald zum Problem

Denn Mitte März startet auch die Sanierung der Eisenbahnbrücke über die Bundesstraße B1 an der Südeinfahrt. „Diese wird einspurig und mit Ampelregelung“, so die Ortschefin, die hofft, dass die Situation nicht all zu schlimm wird. Denn zu Beginn der Sanierung wird noch neben der Fahrbahn gearbeitet. Kreer: „Ab Höhe der Volksbank ist dann aber auch die Straße betroffen.“