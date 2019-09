Herzogin Meghan reiste ohne Archie nach New York

Spontan reiste Herzogin Meghan am Freitag nach New York, um ihre Freundin Serena Williams beim Finale der US-Open zu unterstützen. Dieses Mal bestieg die 38-Jährige einen Linienflug - wohl auch, weil es zuletzt massive Kritik an mehreren Flügen im Privatjet gegeben hatte. Lediglich ein kleines Sicherheitsteam begleitete die Ex-Schauspielerin, Ehemann Harry und Söhnchen Archie Harrison blieben unterdessen daheim in Großbritannien, berichtete „The Times“.