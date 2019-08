Harsche Kritik an Harrys und Meghans Urlaubsreisen

Harsche Kritik an Prinz Harry und seiner Meghan: Der Herzog und die Herzogin von Sussex erregen mit ihren Urlaubsreisen gerade die Gemüter in Großbritannien. Der Grund: Nachdem die beiden mit Söhnchen Archie Harrison erst letzte Woche von einem Trip nach Ibiza zurück in ihre Heimat gejettet waren, bestiegen sie nun erneut ihren Privatflieger - um in Nizza Ferien zu machen. Aber ist das wirklich mit ihrem Image als Umweltschützer zu vereinbaren?