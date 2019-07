Wimbledon-Organisator: „Meghan war ein Albtraum“

Ärger um Archies Taufe

In den Augen der Briten tritt die US-Amerikanerin in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Auch die Taufe ihres ersten Kindes Archie Harrison am Wochenende in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor brachte ihr keine Pluspunkte ein. Zum Ärger der Fans gab es keinen öffentlichen Auftritt der Familie vor der Zeremonie, wie es Herzogin Kate und Prinz William bei den Taufen ihrer Kinder gehalten hatten. Nach der Taufe gab es lediglich zwei Fotos.