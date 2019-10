Britische Abgeordnete benötigen nun Polizeischutz

Am Montag und am Dienstag könnte erneut eine massive Polizeipräsenz notwendig sein. Denn aller Voraussicht nach wird Premier Johnson das Gesetz zur Ratifizierung des Abkommens einbringen. Denkbar ist also nach wie vor, dass dieses Gesetz entscheidende parlamentarische Hürden nimmt und Johnson den Deal doch noch durchbekommt und das Königreich am 31. Oktober geregelt die Europäische Union verlassen kann.