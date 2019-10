Wenig Applaus für die Verkehrspolitik in Tirol

Pkw ist unangefochten das Verkehrsmittel Nr. 1

Der Pkw ist und bleibt weiterhin das Verkehrsmittel Nummer 1 der Tirolerinnen und Tiroler. 54 Prozent geben an, dass sie fast täglich als Fahrer oder Beifahrer in einem Auto auf Tirols Straßen unterwegs sind. Weitere 35% fahren ein- bis zweimal Mal wöchentlich mit dem Auto. „Zählt man beide Gruppen zusammen, sind es fast neun von zehn Tirolern, die zumindest einmal in der Woche mit dem Auto fahren, sei es als Fahrer selbst oder als Beifahrer“, analysiert Barbara Ravanelli, ergänzt aber: „Trotz allem hat im Vergleich zur Mobilitätsanalyse 2011 der Anteil der Öffi-Nutzer leicht zugenommen. Insgesamt geben 31% an, dass sie zumindest einmal pro Woche mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol fahren. Dabei ist der Anteil der Nutzer von Bus und Straßenbahn deutlich höher als der Anteil an Bahnfahrern in Tirol.“