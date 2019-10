„Österreich verliert eine Ausnahmepersönlichkeit“

Der von Tobisch ins Leben gerufene Verein „Künstler helfen Künstlern“ verabschiedete sich „in tiefer Trauer und großer Dankbarkeit“ von der „Legende zu Lebzeiten“, so Vizepräsidentin Gabriele Jacoby. Ihre „außergewöhnliche Popularität, die Lotte Tobisch in allen Schichten der Gesellschaft erlangt hat, verdankte sie ihrer authentischen, nie verletzenden Schlagfertigkeit, ihrem Humor, ihrer Klugheit und nicht zuletzt ihrer fabelhaften Erscheinung und Eleganz“, heißt es in einem Nachruf.