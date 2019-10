Hat Johnsons Brexit-Deal wieder keine Chance?

Wer glaubt, dass es mit dem Abkommen zwischen der EU und Großbritannien in Sachen Brexit getan ist, der irrt gewaltig. Denn: Schon am Samstag könnte das britische Parlament Premierminister Boris Johnson und sämtliche - vermutlich schon etwas erschöpfte - Brexit-Verhandler wieder zurück an den Start schicken. So kündigten bereits die nordirische Unionistenpartei DUP sowie Labour-Chef Jeremy Corbyn an, dem Deal nicht zuzustimmen. Damit schaut es mit einer Mehrheit für Johnsons Brexit-Vertrag wieder einmal schlecht aus ...