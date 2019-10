33,5 Jahre Haft für rumänisches Quartett

Diese Szenen spielten sich am 28. Jänner in Großarl ab. Nur einen Tag nach dieser „Home Invasion“ fasste die Polizei das Quartett in Graz. Nun mussten sich die vier Angeklagten zwischen 24 und 47 Jahren - drei sind miteinander verwandt - über zwei Tage in Leoben verantworten. Weil sie am 14. Jänner einen ähnlich brutalen Überfall auf einen Senior (88) in Gröbming verübt haben. Beute: 6000 Euro.