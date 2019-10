Aktionsplan nach Großpanne bei Notruf-Telefon

Feuerwehr-, Polizei- und Rettungsnotruf für Stunden zeitweise nicht erreichbar! In Österreich ist so ein Szenario eigentlich unvorstellbar, doch ist es tatsächlich vorgefallen. Auch einen Tag nach dem technischen Malheur des Festnetzanbieters A1 vom Montag ist die Aufregung und auch die Verunsicherung in ganz Österreich noch deutlich spürbar.