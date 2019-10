Hunderte verabschiedeten die Kitzbüheler Mordopfer

Viele Trauernde auch vor dem Gotteshaus

Am Montag strömte eine Vielzahl an Trauernden in die Kirche, die bereits 30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes nahezu voll war. Für jene, die nicht mehr in den Innenraum der Kirche gelangen konnten, wurden Lautsprecher auf dem angrenzenden Friedhof aufgestellt. So konnten diese auch an den Worten des Pfarrers, der Musik und den Reden teilhaben. Im Inneren wurde für die Trauernden eine Leinwand aufgestellt. Auf dieser wurden Bilder der Getöteten aus glücklichen Tagen projeziert, die die Familie in Alltagssituationen zeigten. Untermalt war dies mit dem Lied „River flows in you“. Auch Texte von Freunden und Arbeitskollegen der Getöteten wurden im Zuge der Zeremonie verlesen.