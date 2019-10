Fünffachmord: Letztes Geleit für Tiroler Familie

In der Stadtpfarrkirche Kitzbühel haben Angehörige und Bekannte der fünf getöteten Menschen am Wochenende in Stille getrauert. Pfarrer Michael Struzynski spendete mit seinen Worten Trost: „Wir werden bei jedem Sonnenaufgang und bei jedem Sonnenuntergang an euch denken“, sagte er bei einer Gedenkstunde. Das Begräbnis der Kitzbüheler Familie findet heute um 14 Uhr statt.