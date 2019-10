Pinzette raus, es darf wieder gezupft werden!

„Die perfekt gemalten Instagram-Brauen sind out“, bestätigte auch Make-up-Artist Daniel Martin byrdie.com. „Die Leute haben sich an dieser übertriebenen Insta-Braue mit all dem Highlighter, die so unecht ausschaut, einfach satt gesehen. Außerdem braucht man dazu viel Make-up und muss ständig nachpinseln“, erklärte auch Brauen-Expertin Malynda Vigliotti. Dem konnte Kollegin Sara Wren nur zustimmen. “Ich denke, die Insta-Brauen hatten ihren Moment, aber es ist an der Zeit, dass ds Pendel in die andere Richtung schwingt."