Verwirrung um Ergebnis: Japan-GP zu früh zu Ende!

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in der Motorsport-Königsklasse passiert. 2018 in Kanada hatte Model Winnie Harlow die Zielflagge zu früh geschwenkt. Danach wurde übrigens eine elektronische Zielflagge eingeführt, die nun aber auch für ein frühzeitiges Rennende sorgte. „Es handelte sich - nach unserem aktuellen Kenntnisstand - um einen Systemfehler. So etwas hatten wir noch nicht. Das werden wir untersuchen“, so FIA Rennleiter Michael Masi.