Türkei-Team salutiert: „Ein absolutes No-Go“

Nachdem die türkische Nationalmannschaft nach ihrem 1:0-Sieg gegen Albanien auf dem Platz salutierte und so die Unterstützung an Präsident Erdogans Politik signalisierte, waren viele kritische Kommentare von den krone.at-Usern zu lesen. nach dieser patriotischen Solidaritätsbekundung zum Türkei-Einmarsch in Syrien, forderten einige Leser sogar den Ausschluss der Mannschaft aus allen internationalen Wettbewerben.