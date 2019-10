Türkei-Team steht voll hinter Einmarsch in Syrien!

Es sind Bilder, die man in unseren Breiten so nicht kennt, und die hierzulande eher irritieren - Fußballspieler feiern einen Last-Minute-Sieg höchst emotional und zeigen ihren überschäumenden Patriotismus und ihre Gefolgschaft zur Staatsführung mit einem strammen militärischen Salut! Und das zwei Tage nach dem Beginn des Einmarschs der „eigenen“ Armee in ein fremdes Land. Nein, die Nationalspieler der Türkei ließen am Freitag nach ihrem 1:0-Sieg gegen Albanien keinen Zweifel daran, dass sie in Sachen Invasion in Syrien voll hinter Präsident Recep Tayyip Erdogan stehen.