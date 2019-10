Untergetauchte Russin in Wien von Polizei erwischt

Dem langen Arm des Gesetzes hat sich eine 35 Jahre alte Russin nicht entziehen können. Zielfahnder konnten die Flüchtige am frühen Freitagabend in der Josefstadt festgenommen werden. Die Vorwürfe gegen die Verdächtige wiegen schwer: So soll sie in Moskau aufgrund von Betrügereien einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht haben.