ÖFB-Team: Alle Mann an Bord, aber ...

Keine personellen Änderungen muss Teamchef Franco Foda in seinem Kader für den Sonntag-Hit in Laibach vornehmen, alle Mann sind zumindest einmal weiter an Bord. Hinter dem Einsatz einiger Spieler, die Donnerstag gegen Israel angeschlagen frühzeitig vom Feld mussten, steht aber noch ein Fragezeichen: