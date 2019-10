Erfolgslauf in Asien: Thiem tilgt weißen Fleck!

Der Erfolgslauf von Dominic Thiem in China geht weiter. Österreichs Tennis-Star gewann gestern mit einem 6:3, 6:4 über Nikoloz Basilaschwili sein bereits siebentes Spiel in Folge und erreichte damit erstmals das Viertelfinale beim Masters in Schanghai. Dort trifft er heute (nicht vor 13.50 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) auf den italienischen US-Open-Semifinalisten Matteo Berrettini.