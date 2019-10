Jugendlicher wollte aus Landesgericht flüchten

Einweisung wegen Drohung, „alle“ umzubringen, beantragt

Die Einweisung in eine Anstalt für nicht zurechnungsfähige Rechtsbrecher dürfte den Wutausbruch ausgelöst haben. Laut einem Gerichtsgutachten leidet der Betroffene an Schizophrenie. Die Einweisung wurde wegen einer Drohung beantragt: Am 24. Februar habe er gegenüber Polizisten gedroht, „alle Menschen“ umzubringen.