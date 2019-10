Falscher britischer Einkäufer betrog Firma

Ein bisher unbekannter Täter trat im Juli 2019 per E-Mail mit einer Firma im Bezirk Linz-Land in Kontakt und zeigte Interesse, in eine Geschäftsverbindung treten zu wollen. Er gab sich glaubhaft als „Peter Simpson“, Einkäufer der englischen Firma „John Lewis“, aus und trat mit der E-Mailadresse info@johnlewisstores.com mit der Firma in Kontakt.