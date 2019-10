„Joker“: Mit einem lauten Lachen in den Wahnsinn!

Am Ende ist die Gesellschaft Schuld

Und dann ist da noch Jokers Drang zu tanzen. Es gibt eine lange Sequenz, in der Joker ausgerechnet zu „Rock and Roll“ von Gary Glitter - mittlerweile ein verurteilter Sexualstraftäter - tanzt. Sowohl die Szene als auch die Wahl des Songs wirken deplatziert und weit entfernt von allen anderen Szenen. Und dass in einem Film, der bis zur letzten halben Stunde ohnehin ständig mit seiner eigenen Logik kämpft. Letztlich ist aber eh an allem „die Gesellschaft“ Schuld, die sogar bestimmt, was lustig ist und was nicht, wie es Joker kurz vor dem Höhepunkt seiner von Gewalt begleiteten „Geburt“ selbst herausschreit - ein offensichtlicher Seitenhieb auf die Political Correctness der Gegenwart.