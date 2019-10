Geht die Gewalt in „Joker“ zu tief unter die Haut?

Ermutigt „Joker“ andere Menschen dazu, gewalttätig zu werden?

Der Film gilt jedoch als heftig umstritten, Kritiker warnen vor der in „Joker“ gezeigten Gewalt. Hinzu kommt, dass die Figur des Jokers eine düstere Seite hat, die bis ins echte Leben hineinreicht. Viele Gewalttäter zitierten den traurigen Clown als Inspirationsquelle. Bekanntestes Beispiel: In der US-Ortschaft Aurora hatte am 20. Juli 2012 ein Angreifer bei einer Premiere des Films „Batman - The Dark Knight Rises“ wahllos ins Kinopublikum gefeuert. Vor Gericht erschien der Täter später mit orange-rot gefärbten Haaren wie der „Joker“.