„Hurry up Tomorrow“: Musikalisches Kinohighlight

Mit Hurry Up Tomorrow startet ein außergewöhnliches Filmprojekt in den Kinos – an der Schnittstelle von Musik, Kino und Kunst. In seiner ersten Hauptrolle bringt einer der größten Musik- und Popstars unserer Zeit The Weeknd (Abel Tesfaye) seine kreative Vision auf die Leinwand und erweitert sein künstlerisches Schaffen um eine neue Ausdrucksform. Entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem visionären Regisseur Trey Edward Shults (Waves, It Comes At Night) und getragen von einem herausragenden Ensemble, mit Jenna Ortega (Wednesday, Beetlejuice Beetlejuice) und Barry Keoghan (The Banshees Of Inisherin, Saltburn), markiert der Film einen bedeutenden Wendepunkt im Leben dieses Ausnahmekünstlers.