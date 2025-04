„Thunderbolts“: „Jeder liebt doch Antihelden“

Florence Pugh schlüpft erneut in die Rolle der Black Widow und zeigt gleich in der ersten Szene einen halsbrecherischen Stunt, bei dem sie von einem Wolkenkratzer in Kuala Lumpur springt: „Am Dach des zweithöchsten Gebäudes der Welt zu stehen und so tun zu müssen, als wäre das nicht furchterregend, das war Wahnsinn. Ohne das Stunt-Team hätte ich das nicht geschafft. Aber das ist so eine kraftvolle Art, in einen Film einzutauchen. Wir erfahren dadurch auch gleich, wo meine Figur steht. Sie hat nichts zu verlieren.“