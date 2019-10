Leseleistung durch Reform nicht verbessert

Die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl seit Herbst 2007 hat nicht zu einer Steigerung der Leseleistung in der Volksschule geführt. Diese negative Bilanz ziehen zwei Forscherinnen des Bundesinstituts für Bildungsforschung nach eingehender Analyse der Auswirkungen diverser Reformmaßnahmen der vergangenen Jahre auf die Ergebnisse der Kinder mit bzw. ohne Migrationshintergrund in der Lesestudie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Vom Gratis-Pflichtkindergarten sowie den Bildungsstandards profitierten wiederum nur einheimische Kinder, nicht aber Migranten, heißt es in der Analyse, die nun in Form eines Sammelbands erschienen ist.