84-Meter-Holzhaus in Wien: Hotel eröffnet 2020

Bau kostet 75 Millionen Euro

Die Konstruktion wird mit etwa 75 Millionen Euro zu Buche schlagen, die veranschlagten 65 Millionen Euro konnten - auch durch Verzögerungen - nicht eingehalten werden. Durch in der Seestadt geltende Vorschriften - Bauverbot in der Nacht und an Wochenenden - kam es zu weiteren zeitlichen Verschiebungen, die auch nicht mehr aufgeholt werden konnten. Der Spatenstich war bereits 2016 erfolgt.