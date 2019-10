Es ist fix: Elvis lebt! Und zwar im Lungau

Gesang und Memphis Slang lernt er in den USA

1990 geht er in die USA, macht dort eine Gesangsausbildung und studiert den Memphis Slang. Er findet in Talkmaster Kim Simpson einen Mentor, der ihn fördert. 1991 tritt er in Palm Springs bei einem Wettbewerb von 400 Elvis-Interpreten an – und der junge Rudi aus St. Michael im Lungau wird tatsächlich Sieger!