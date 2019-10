Kühbauer: „Der Glaube an uns zeichnet uns aus!“

„Zicke, zacke … SK Rapid Wien allez, allez!“ Der Siegesjubel in der Kabine ist bei Grün-Weiß ein Ritual, gestern ließ er die Katakomben im Pappelstadion beben. So groß war die Erleichterung nach dem 3:2-Sieg. „Solche Comebacks sind wichtig, das zeigt, wie die Mannschaft tickt“, freute sich Kapitän Schwab. „Auch wenn es eine komische Partie war.“ „Der Glaube an uns zeichnet uns aus“, so Coach Didi Kühbauer.