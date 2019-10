Saudi-Arabien lockert Hotelregeln für Touristen

Das islamische Königreich Saudi-Arabien verfügt über viele Bodenschätze und ist der größte Erdölexporteur der Welt. Mit einer Lockerung seiner strengen Hotelregeln will der Wüstenstaat jetzt auch mehr ausländische Touristen ins Land bringen. So dürfen Männer und Frauen künftig auch ohne den Nachweis einer Ehe oder eines anderen Verwandtschaftsverhältnisses gemeinsam ein Hotelzimmer belegen. Als einen „historischen Moment für unser Land“ hatte der saudi-arabische Tourismus-Chef Ahmed al-Khatib bereits Ende September die Neuerung bezeichnet, dass sein Königreich nun erstmals Touristen-Visa ausstellen will.