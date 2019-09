Saudi-Arabien öffnet sich für Urlauber

Mehr Rechte für Frauen

In den vergangenen Jahren hatte Saudi-Arabien damit begonnen, die sehr strikten Regeln für Frauen zu lockern. So dürfen Frauen seit Juni 2018 Auto fahren - ein besonders symbolträchtiger Schritt, denn bis dahin war Saudi-Arabien das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst fahren durften. Frauen wurde auch erlaubt, Fußballspielen beizuwohnen und ins Kino zu gehen sowie Berufe zu ergreifen, die bis dahin Männern vorbehalten waren. Seit dem 21. August könen Frauen ab 21 Jahren Anträge für die Ausstellung oder Erneuerung eines Reisepasses einreichen und damit „ohne Erlaubnis“ ins Ausland verreisen.