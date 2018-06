Saudische Frauen feiern „historischen Moment“

Der von Frauen in Saudi-Arabien lang ersehnte Tag ist da: Um Mitternacht endete am Sonntag das jahrzehntelange Fahrverbot für Frauen. Und plötzlich begnete man Hunderten Frauen auf den Straßen der Hauptstadt Riad, die im Auto saßen und mit lachenden Gesichtern herumkurvten (siehe Video oben). Saudi-Arabien war das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst Autofahren durften, was weltweit seit Langem auf Kritik und Unverständnis stieß.