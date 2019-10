„Gib mir dein Geld, sonst stech ich dich ab!“

Unmittelbar danach sei er an der rechten Schulter nach hinten gezogen worden, dann sei ihm ein etwa 20-jähriger Bursche gegenübergestanden, der ihn in gebrochenen Deutsch mit den Worten: „Gib mir dein Geld, sonst ich stech dich ab und schlag dich!“ zur Herausgabe der Brieftasche zwang. Währenddessen wurden weitere Drohungen auch in Richtung der Familie des Opfers abgegeben.