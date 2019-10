Mutige Pensionistin fing Schlange im Garten ein

Mit Rechen Löcher gebohrt

Dann nahm sie eine Schaufel, drehte den Kübel samt Reptil um und verschloss den Eimer mit einem Deckel. Damit das Kriechtier nicht erstickt, bohrte sie mit einem Rechen Löcher in den Deckel. Erst dann rief sie den Schlangenexperten Hans Esterbauer aus Steyr an und bat um Hilfe. Als dieser 20 Minuten später bei ihr war, übergab sie ihm den gefüllten Kübel. Esterbauer: „Es war eine harmlose Ringelnatter, die ich weit entfernt in einem Wald ausgesetzt habe.“