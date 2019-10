VW ID.1: Kleinstromer für unter 20.000 Euro kommt

Anders als der jüngst auf der IAA vorgestellte VW ID.3 soll der ID.1 nicht auf der neuen MEB-Plattform basieren - sie ist nicht nach unten skalierbar, Radstand und Batterie sind zu groß für die Anforderungen. Stattdessen wird gerade bei Seat eine kleinere Plattform entwickelt, die dann in den Elektro-Kleinwagen des Konzerns stecken soll. Gebaut wird der ID.1 dereinst, ab 2023 in Bratislava. Eine Produktion in Deutschland wäre wegen der höheren Personalkosten zu teuer, um den Basispreis unter 20.000 Euro halten zu können.