Sie ist Ungarns große Hoffnung - im Tennis

In der WTA-Weltrangliste findet man sie aktuell um Platz 160. Beim Turnier in Taschkent in Usbekistan schaffte sie es vergangene Woche ins Viertelfinale und scheiterte dort in drei Sätzen an der Russin Margarita Gasparjan. Im Doppel konnte sie bereits einen WTA-Titel erobern und liegt in der Weltrangliste um Platz 90 - ja, Fanny Stollar hat in der Tennis-Welt schon aufgezeigt.