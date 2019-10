Bub starb 48 Stunden nach Schockdiagnose Leukämie

Schockdiagnose nach Bluttest

Weitere Tage vergingen und der Hobbyfußballer wurde immer schwächer. „Ich wusste, dass etwas nicht stimmte“, erinnert sich Danielle mit Tränen in den Augen zurück. Schließlich wurde ein Bluttest gemacht und es folgte die Schockdiagnose: Josh litt an AML, einer besonders aggressiven Form von Leukämie. 48 Stunden danach starb der Kleine. „Für uns wird er immer als ,Smiler‘ (Lächler) im Herzen bleiben“, so seine Familie.